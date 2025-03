Trotz begonnener Sanierungsarbeiten lässt die Stadt jetzt Wertgutachten für mehrere Gebäude erstellen. Damit steht auch eine mögliche Veräußerung plötzlich wieder im Raum. Um welche Gebäude es geht. Was geplant ist.

Zörbig gibt Wertgutachten für sieben Häuser in Auftrag: Was plant die Stadt mit den Immobilien?

Immobilien in Zörbig

Das Dach vom Ratshof 8 in Zörbig ist fast fertig saniert. Dennoch wird jetzt ein Gutachten eingeholt.

Zörbig/MZ. - Häuser sind das Gesicht einer Straße, in Stein manifestierte Geschichte und vor allem eine Einnahmequelle – zumindest, wenn die Kosten den Nutzen nicht übersteigen. Ob das der Fall ist, will die Stadt Zörbig für ihre Kommune nun herausfinden. Betroffen sind sieben Immobilien – doch warum sollen selbst Gebäude auf den Prüfstand gestellt werden, die sich mitten in der Sanierung befinden?