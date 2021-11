Zoll findet bei Gastronomie-Kontrollen illegal beschäftigte Albaner in Anhalt-Bitterfeld

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Bei Kontrollen durch die Zollbehörden in Sachsen-Anhalt sind insgesamt 14 albanische Staatsbürger mit unerlaubtem Aufenthalt bei der Arbeit in der Gastronomie festgestellt worden.

In einem Lokal im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurden drei Albaner ohne Aufenthaltstitel bei der Arbeit angetroffen, in einer Gaststätte im Landkreis Wittenberg waren es elf. Gegen alle wurden Strafverfahren eingeleitet und Ausreiseverfügungen gefertigt, teilte das Hauptzollamt Magdeburg am Donnerstag mit.