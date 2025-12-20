Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) wird vom Gemeinderat für die Haushaltsführung nicht entlastet.

Pouch/MZ. - In der Gemeinde Muldestausee schwelt der Konflikt zwischen einer knappen Mehrheit der Gemeinderäte und Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) in Sachen Haushaltsführung weiter. Konkret geht es dabei um die Haushaltsführung für das Jahr 2020, die Bestätigung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Bürgermeisters für das fünf Jahre zurückliegende Haushaltsjahr. Das hatte die Gemeinde mit einem Minus von etwas mehr als 710.000 Euro abgeschlossen. Der Ausgleich der Verluste erfolgte durch die Entnahme aus den kommunalen Rücklagen.