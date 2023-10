Im "The Styles Outlets" können kann in neuen Geschäften geshoppt werden. Die Bekleidungskette „Zero“ und der Koch- und Grillspezialist „Rösle“ öffnen demnächst ihre Läden.

The Styles Outlets in Brehna bekommt zwei neue Geschäfte

Brehna/MZ. - In Halle Leipzig "The Styles Outlets" in Brehna öffnen zwei neue Geschäfte: am 26. Oktober die deutsche Bekleidungskette „Zero“ und am 1. November der Anbieter von Küchen- und Grillutensilien „Rösle“, heißt es in einer Pressemitteilung.