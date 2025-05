Zehn Millionen Euro investiert Sandersdorf-Brehna in die neue Kita in Roitzsch. Der Großteil des Geldes stammt aus Fördertöpfen. Ministerpräsident Reiner Haseloff überbrachte den Bescheid.

Zehn Millionen Euro für neue Kita in Roitzsch: Einrichtung für 160 Kinder öffnet 2027

Kinderbetreuung in Sandersdorf-Brehna

Roitzsch/MZ. - 127 Mädchen und Jungen werden in der „Villa Kunterbunt“ in Roitzsch betreut. Noch. Denn die Zeichen stehen auf Abschied. Das ist seit gestern amtlich, aber kein Grund zum Traurigsein. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) überbrachte den Fördermittelbescheid für den Bau einer neuen Kita, mit der sich die Stadt Sandersdorf-Brehna für die Zukunft fit machen will.