Premiere und eine weitere Aufführung des Wolfener Balletts zum 20-jährigen Bestehen finden vor ausverkauftem Haus statt. Das Konzept mit einem neuen Format geht auf. Zwei weitere Veranstaltungen gibt es am kommenden Wochenende.

Fulminante Jubiläums-Show in Wolfen

Wolfen/MZ. - Über drei Stunden ein Feuerwerk des Tanzes: Ja, das ist wieder einmal gelungen! Das Wolfener Ballett-Ensemble (WBE) hat am vergangenen Wochenende, 19. und 20. Oktober, erneut alle Register seines Könnens gezogen und das Publikum mit einer fulminanten Gala begeistert. Und die steht diesmal unter einem ganz besonderen Stern: Am 5. April 2004 gegründet, feiert der Verein in diesem Jahr 20. Geburtstag. Deshalb sollte auch die Gala eine ganz besondere werden.