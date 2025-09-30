Bombastische Premiere der Gala des Wolfener Ballett-Ensembles im Kulturhaus: Publikum ist sofort in den Bann gezogen und applaudiert samt Jubelrufen. Was der Verein mit seinen Tänzen sagen will.

Mit „Gemeinsam einsam“ beginnt die Gala: ein gekonnt gewollter Auftakt mit einer neuen Choreografie für das knapp dreistündige Programm.

Wolfen/MZ. - „Gemeinsam einsam“ heißt der erste Tanz. Er ist voller Emotionen, ernst, gefühlsstark und stimmt nachdenklich. Ein gewollt gekonnter Einstieg mit einer neuen Choreografie in die diesjährige Gala des Wolfener Ballett-Ensembles (WBE), die am Sonnabend, 27. September, im Kulturhaus eine bombastische Premiere erlebte. Denn mit seinen Tänzen unter dem Motto „Gefühlsrausch“ verfolgt der Verein diesmal ein ganz besonderes Ziel: Er will darstellen, wie sich die Welt verändert hat, zum Teil sehr kalt geworden ist, welche Diskrepanzen es im Umgang miteinander gibt. Wird noch aufeinander geachtet oder bestimmen eher Smartphones und soziale Medien den Alltag?