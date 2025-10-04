Fußball im Salzlandkreis Salzlandliga: SC Seeland und Rotation Aschersleben peilen nächste Siege an
Spitzenreiter SC Seeland tritt in Wolmirsleben an, Verfolger Rotation Aschersleben beim Egelner SV. Auch Drohndorf-Mehringen will auswärts punkten.
04.10.2025, 15:00
Aschersleben/Seeland/MZ. - Am 6. Spieltag der Salzlandliga will der FSV Drohndorf-Mehringen beim Aufsteiger den Bock umstoßen und nach zwei Niederlagen wieder Punkte holen. Auch der Spitzenreiter SC Seeland und der Tabellenzweite Rotation Aschersleben müssen auswärts antreten.