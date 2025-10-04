Spitzenreiter SC Seeland tritt in Wolmirsleben an, Verfolger Rotation Aschersleben beim Egelner SV. Auch Drohndorf-Mehringen will auswärts punkten.

Rotation Aschersleben, hier mit Kapitän Luis Große (am Ball), will im Salzlandliga-Punktspiel beim Egelner SV einen Dreier einfahren.

Aschersleben/Seeland/MZ. - Am 6. Spieltag der Salzlandliga will der FSV Drohndorf-Mehringen beim Aufsteiger den Bock umstoßen und nach zwei Niederlagen wieder Punkte holen. Auch der Spitzenreiter SC Seeland und der Tabellenzweite Rotation Aschersleben müssen auswärts antreten.