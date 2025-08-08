Das Wolfener Ballett-Ensemble erlebt beim Trainingslager im österreichischen Mallnitz unvergessliche Tage, tritt dort beim Stadtfest auf und probt für seine große Gala, die Ende September Premiere hat.

Wolfener Ballett-Ensemble bereitet sich in Mallnitz auf heimische große Gala vor

Malerische Kulisse in der Natur im österreichischen Mallnitz: Das Trainingslager des Wolfener Ballett-Ensembles war ein voller Erfolg.

Wolfen/Mallnitz/MZ. - Wenn am Montag nach den Sommerferien der Unterricht wieder beginnt, werden die meisten Schülerinnen und Schüler viel zu berichten haben von ihren Erlebnissen in den vergangenen Wochen. Auch die Mitglieder des Wolfener Ballett-Ensembles – auf jeden Fall jene, die mit im Trainingslager im österreichischen Mallnitz waren. Über 40 Leute verbrachten dort zehn Tage, die mit einigen Höhepunkten gespickt waren. Mit dabei: die künstlerische Leiterin Bianka Behrend, Trainerinnen und Trainer, Vereinschefin Maria Lyga sowie fleißige Helfer-Muttis und -Omis und emsige Schneiderinnen.