Wolfen und Bobbau - Diese drei Straßen sind in den nächsten Tagen gesperrt

Neue Anschlüsse und ein Kran: In drei Straßen in Wolfen und Bobbau wird demnächst gebaut.

Es stehen Straßensperrungen an.

Wolfen/Bobbau/MZ - In Wolfen und Bobbau kommt es in den nächsten Tagen zu Baumaßnahmen, die auch Straßensperrungen zur Folge haben.

So ist vom 17. bis voraussichtlich 28. Oktober die Pappelgasse 7 in Wolfen voll gesperrt. Grund ist ein Trinkwasserhausanschluss. Es ist keine Umleitung ausgeschildert. Die Schenkstraße in Bobbau wird wegen eines Gashausanschlusses vom 19. bis voraussichtlich 28. Oktober voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Umgehungs- und Querstraße oder über die Umgehungs-, Friedens- und Ackerstraße.

Am Monatsende, genauer vom 24. bis voraussichtlich 28. Oktober, ist dann die Franz-Mehring-Straße in Wolfen voll gesperrt. Dort wird laut Stadtverwaltung ein Kran aufgestellt. Es ist keine Umleitung ausgeschildert.