In der Fuhneaue und anderswo gibt es bei der Geburtstagsfeier viele Höhepunkte. Das Publikum kommt zuhauf und ist begeistert. Und dann kommt der Regen - doch auch damit kann umgegangen werden.

Jubiläums-Party in Wolfen gelungen

Nicht nur beim Höhepunkt Stereoact ist das Festgelände bereits am Freitagabend mehr als gefüllt.

Wolfen/MZ. - Am Sonntag geht der Blick skeptisch gen Himmel. Regen und Gewitter sind vorausgesagt und erste Schauer ziehen auch am Morgen schon auf. Dann hellt es sich aber auf. Zum Glück: Es ist Kindertag! Unter dessen Zeichen steht auch der dritte Tag in der Wolfener Fuhneaue, wo seit Freitag das 625-jährige Stadtjubiläum gefeiert wird. Und um es vorwegzunehmen: Die Party war ein großer Erfolg!