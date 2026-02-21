Steffi Syska startet Bürgerdialog in diesjähriger Jubiläums-Hauptstadt. Wildschweine ärgern die Einwohner ebenso wie fehlende Radwege. Fragezeichen um dauerhafte Festhütte.

Wo es in Petersroda drückt - Bürgermeisterin will es ganz genau wissen

Petersroda/MZ. - Es sind oft die kleinen Dinge, die das große Glück entscheiden. Oder ihm im Wege stehen. Um herauszufinden, wo den Leuten der Schuh drückt, fährt Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) regelmäßig über Land, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Diese Woche führte der Bürgerdialog die parteilose Bürgermeisterin von Sandersdorf-Brehna nach Petersroda.