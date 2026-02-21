weather regenschauer
  4. Bürgerdialog in Petersroda: Wo es in Petersroda drückt - Bürgermeisterin will es ganz genau wissen

Steffi Syska startet Bürgerdialog in diesjähriger Jubiläums-Hauptstadt. Wildschweine ärgern die Einwohner ebenso wie fehlende Radwege. Fragezeichen um dauerhafte Festhütte.

Von Jan Wätzold 21.02.2026, 12:00
Sandersdorf-Brehnas parteilose Bürgermeisterin Steffi Syska mit den Petersrodaer Ortschaftsräten Heiko Hoffmann und André Schimmel (li).
Sandersdorf-Brehnas parteilose Bürgermeisterin Steffi Syska mit den Petersrodaer Ortschaftsräten Heiko Hoffmann und André Schimmel (li). (Foto: Jan Wätzold)

Petersroda/MZ. - Es sind oft die kleinen Dinge, die das große Glück entscheiden. Oder ihm im Wege stehen. Um herauszufinden, wo den Leuten der Schuh drückt, fährt Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) regelmäßig über Land, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Diese Woche führte der Bürgerdialog die parteilose Bürgermeisterin von Sandersdorf-Brehna nach Petersroda.