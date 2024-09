35 Jahre nach der Grenzöffnung fährt Matthias Dietz mit Freunden in DDR-Oldtimern von Bitterfeld-Wolfen nach Ungarn an einen historischen Ort. Wie kommen sie auf diese Idee und wen treffen sie dort?

Petersroda/Wolfen/MZ. - Matthias Dietz atmet auf: Alle drei Autos sind durch den TÜV gekommen. Keine Selbstverständlichkeit. Immerhin handelt es sich um einen Lada 1.200 aus dem Baujahr 1975 sowie einen Mazda 323 und einen Skoda 120 aus dem Jahr 1981. Wahre Oldtimer, die einst in der DDR herumfuhren. „Der blaue Mazda gehörte zu den 10.000, die damals nach Ostberlin geliefert wurden“, erzählt Dietz. Die DDR-Historie ist entscheidend. Denn die drei blank geputzen Wägelchen sollen am 5. September als „Team Bitterfeld“ auf große Tour an ein historisches Ziel gehen: die ungarisch-österreichische Grenze, wo am 11. September 1989 der Eiserne Vorhang fiel.