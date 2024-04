Experten aus Wirtschaft, Verbänden und Politik analysieren die gegenwärtigen Schwächen und langfristigen Trends der ostdeutschen Wirtschaft. Was sind die Probleme, wo geht die Reise hin?

Wirtschaftsdialog in Bitterfeld

Thomas Brockmeier und Oliver Holtemöller (r.) diskutieren im Wirtschaftsgespräch über Herausforderungen in Ostdeutschland.

Bitterfeld/MZ. - Nach vier Jahren Pause fand am Mittwoch erstmals wieder ein Unternehmergespräch in der Bitterfelder Sparkasse statt. Eingeladen hatten die EWG Anhalt-Bitterfeld und die Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld. Es ging um die schwierige wirtschaftliche Perspektive in Ostdeutschland und die aktuelle und zukünftige Konjunktur samt langfristiger Trends. Redner war der stellvertretende Präsident des Leibnitz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Oliver Holtemöller.