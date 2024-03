Rückschlag für die Innenstadt Rossmann kündigt Aus für Filiale in Bitterfeld an - Was die Gründe für die Drogeriekette sind

Der Rossmann-Konzern bestätigt in einem Schreiben an die Bitterfeld-Wolfener Verwaltung die künftige Schließung der Filiale in der Burgstraße. Die Verantwortung dafür wird den Stadtvätern zugeschoben. Bleibt Rossmann trotzdem in der Stadt?