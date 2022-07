Wird die Goitzsche in diesem Jahr der schönste See Deutschlands?

Bitterfeld/MZ - Deutschland wählt erneut seine Lieblingsseen. Kann dieses Mal die Goitzsche der schönste See des Landes werden?

Zum elften Mal startet die Internetseite www.seen.de ihre Suche nach den schönsten Seen im ganzen Land. Abstimmen kann man für mehr als 2.000 Seen in allen Bundesländern. Zur Inspiration gibt es außerdem eine Liste mit 50 beliebten Gewässern, die im vergangenen Jahr die meisten Nutzerzugriffe auf dieser Webseite verzeichneten. Darunter ist erneut die Goitzsche.

In den vergangenen vier Jahresrankings seit 2017 - 2020 gab es keine Abstimmung - wurde der Tagebausee bei Bitterfeld nicht nur Sieger in Sachsen-Anhalt, sondern jeweils zum deutschlandweit drittbeliebtesten See gewählt. Die Abstände zum jeweiligen Gewinner waren minimal. Dass die Goitzsche vier Mal hintereinander auf dem Bronzerang landete, ist auch insofern erstaunlich, als sie noch 2016 nicht mal in die Top 10 gerutscht war. Durch die in den beiden Corona-Sommern zugenommene Lust, Urlaub innerhalb Deutschlands zu machen, dürfte auch die Goitzsche weiter an Bekanntheit gewonnen haben. Wird sich dies nun im Voting widerspiegeln?

Das liegt auch an den Einwohnern der Region. Denn seit Montag kann man alle 24 Stunden für seinen Favoriten abstimmen. Wer die meisten Klicks bekommt, holt am Ende den Titel. Das Voting läuft bis zum 31. August. Aus Sachsen-Anhalt sind unter den Top 50 auch noch der Geiseltalsee, der Arend- und der Mondsee aufgelistet.

Die Abstimmung zum Lieblingssee läuft unter www.seen.de.