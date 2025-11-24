„Wir bleiben zusammen“ heißt das neue Buch von Peter Hoffmann. Dieses Mal holte er sich illustrative Unterstützung durch die 16-jährige Mühlbeckerin Marlene Herrmann.

„Wir bleiben zusammen“ - Wie ein Mehrgenerationen-Buchprojekt Kastanien zum Sprechen bringt

Marlene Herrmann und Peter Hoffmann stellten das Buch in der Musikgallerie an der Goitzsche vor.

Mühlbeck/MZ. - Dieses Buch ist eine Fantasiereise in die Welt der Kastanien“, beginnt der Klappentext von Peter Hoffmanns neuestem Buch – nicht historisch, sondern mit einer ganzen Menge Vorstellungskraft. Und die braucht es schließlich auch, will man so wie in „Wir bleiben zusammen“ Kastanien zum Sprechen bringen. Worte waren Hoffmann für sein neues Kinderbuch nicht genug. Unterstützung bekam er von der gerade einmal 16-jährigen Mühlbeckerin Marlene Herrmann.