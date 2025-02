Winterkonzert in Wolfen, Fasching in Sandersdorf: Das ist los am Wochenende in Bitterfeld und Umgebung

Wie Obstbäume fachgerecht geschnitten werden, können Interessenten am Samstag in Wolfen erfahren und sich ausprobieren.

Bitterfeld/MZ. - Nach dem kurzen Winter-Intermezzo werden am letzten Februar-Wochenende milde Temperaturen erwartet – ideale Bedingungen, um die verschiedenen Freizeitangebote in der Region zu nutzen.

Wolfen: Musikschüler geben Winterkonzert in beheizter Kirche

In der evangelischen Johanneskirche in Wolfen, Leipziger Straße 81, erklingt am Samstag um 16 Uhr ein Winterkonzert mit Schülern und Lehrern der Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ Bitterfeld. Es werden Werke für Gitarre, Violoncello, Flöte und Klavier vom Barock bis zur Moderne zu Gehör gebracht. Die Kirche wird geheizt sein und der Eingang ist barrierefrei. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang freuen sich die Musikschüler über Spenden für die weitere Arbeit des Fördervereins der Musikschule.

Wolfen: Fachberater und Verein beraten zum Obstbaumschnitt

Nicht nur für Gartenfreunde, sondern auch Leute, die Obstbäume ihr Eigen nennen, dürfte dieses Angebot interessant sein: Auf der Vielfaltswiese vor dem Wolfener Mehrgenerationenhaus in der Straße der Jugend 16 laden Fachberater Dirk Thomas und Sylvia Schirmer, die Chefin des Regionalverbandes der Gartenfreunde, zu einem Praxisworkshop zum Obstbaumschnitt ein. Sie wollen vermitteln, wie jener fachgerecht zu erfolgen hat, um die Bäume gesund zu erhalten und eine gute Ernte zu unterstützen. Der „Unterricht“ beginnt am Samstag um 10 Uhr, Werkzeuge und Handschuhe werden gestellt, teilen der hiesige Gartenfreundeverband und der Verein Biworegio als Veranstalter mit.

Holzweißig: Heimatverein lädt zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen

Der Heimatverein Holzweißig lädt am Samstag in der Zeit von von 14 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in das Gemeindezentrum Holzweißig ein. Die Veranstaltung findet in der Hauptstraße 63a, dem ehemaligen „Haus der Feuerwehr“, statt. Interessierte Bürger können die Räumlichkeiten besichtigen und sich über die Nutzungsmöglichkeiten informieren. Das Gemeindezentrum verfügt über Veranstaltungs- und Beratungsräume, eine Küche sowie eine gemütliche Sitzecke. Bei kostenlosem Kaffee und selbstgebackenem Kuchen gibt es Gelegenheit zum Austausch. Der Eintritt ist frei.

Sandersdorf und Schlaitz: Narren sorgen für Stimmung

In Sandersdorf und Schlaitz wird am Sonntag kräftig gefeiert. In der Sandersdorfer Mehrzweckhalle beginnt um 14 Uhr der beliebte Familienfasching, bei dem Groß und Klein gemeinsam auf ihre Kosten kommen. Eine Stunde später startet in der Schlaitzer Landgaststätte der Kinderfasching. Dort erwartet die jüngsten Narren ein buntes Programm mit Spielen, Musik und jeder Menge Spaß. Beide Veranstaltungen versprechen beste Unterhaltung und sorgen für einen stimmungsvollen Höhepunkt der fünften Jahreszeit.