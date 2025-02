Um Lieferprobleme bei Antibiotika oder Fiebersaft zu verringern, soll die Politik die heimische Herstellung fördern. Dazu gab es ein Treffen bei der Mibe GmbH in Brehna. Welche Ideen dort diskutiert wurden.

Gesundheit in Sachsen-Anhalt

Mibe-Chef Hans-Georg Feldmeier (links) zeigt dem Bundestagskandidaten Christoph Bernstiel (rechts, CDU) die Arzneimittel-Produktion in Brehna.

Brehna/MZ. - Die Fläschchen klappern, bevor sie auf das Fließband in der Produktion des Pharmaherstellers Mibe in Sandersdorf-Brehna (Kreis Anhalt-Bitterfeld) gezogen werden. Dort schießt dann im Sekundentakt eine Suspension in die braunen Glasbehälter.