Beamte verfolgen Zweirad Wilde Verfolgungsjagd durch Wolfen: Motorrad-Pärchen flüchtet vor der Polizei

Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin flüchten in Wolfen vor einer Polizeistreife. Die Verfolgungsjadg bringt andere Verkehrsteilnehmer in große Gefahr. Was die Polizei noch entdeckt.