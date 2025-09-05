Auf einem Zörbiger Parkplatz hat ein großer Haufen Unrat für Unmut gesorgt. Der Haufen ist verschwunden. Fragen und Sorgen bleiben. Nicht nur in Zörbig.

Wilde Müllhalde auf Netto-Parkplatz in Zörbig - Wie das stinkende Problem vorerst gelöst wurde

Nicht nur Kleidung war hier zu finden, auch alte Toaster und sogar ein Fernseher wurden illegal entsorgt.

Zörbig/MZ. - Eine Geschichte, die zeigt, dass etwas bewegt werden kann, aber auch eine, die so nicht hätte sein sollen, hat sich in Zörbig ereignet. Seit geraumer Zeit sammelte sich auf dem Netto-Parkplatz in der Stumsdorfer Straße sogenannter wilder Müll vor einem Altkleidercontainer. Darunter etwa Toaster und sogar ein alter Fernseher – Dinge, die nichts mit Textilien zu tun haben.