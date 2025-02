Silke Otte hat schon einige Hochzeitspaare in den Bund der Ehe begleitet. Dabei kommt es auf die richtige Mischung an. Und nicht immer auf viele Worte.

Löbersdorf/MZ. - Am heutigen Valentinstag ist die Chance gekommen: Endlich dem Partner oder der Partnerin mal wieder sagen, was die Beziehung bedeutet. Aber was, wenn das nicht so richtig rüberkommen will? Oder die Angst, das Falsche zu sagen, gleich hemmt? Es muss keine große Rede sein, sagt Silke Otte. Die 34-Jährige ist Rednerin für freie Trauungen und Beerdigungen. Anlässe, zu denen liebevolle Worte gefunden werden müssen.