Das Highlight für Kinder ist ein Gemeinschaftsprojekt - auch finanziell. In den Ferien soll die Anlage fertig sein.

In Schwemsal laufen die Arbeiten. In Kürze sollen hier Kinder nach Lust und Laune toben.

Schwemsal/MZ - Blaue Farbe hilft bei der Orientierung. Baggerschaufel und Spaten setzen an. In Schwemsal haben die Arbeiten am Spielplatz Fahrt aufgenommen. Der wird nicht nur neu. „Er wird auch etwas größer als sein Vorgänger“, sagt Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) und spricht vom echten Highlight für kleine Abenteurer.