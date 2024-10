Schwimmen lernen in Anhalt-Bitterfeld

Wolfen/MZ. - Was lange währt, wird gut. Wie im Fall Nicole Senf. Die Wolfenerin machte sich nämlich stark für eine Idee. „Ich bin hartnäckig, zäh, bleibe dran“, sagte sie vor ein paar Monaten. Hunderte E-Mails hat die alleinerziehende Mutter schon an alle möglichen Stellen versandt. „Ich gebe nicht auf“, versprach sie (die MZ berichtete). Schwimmkurse können persönliches Leid verhindern, weiß die besorgte Frau. Die werden für Kinder auch in Bitterfeld-Wolfen angeboten. Doch wie sieht das Angebot für Kinder mit Behinderung aus?