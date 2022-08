Wie die Erstklässler in Zörbig und Mühlbeck den großen Tag erlebten

Zörbig/Mühlbeck/MZ - Draußen herrscht Dauergrau. Doch die Turnhalle der Zörbiger Grundschule strahlt im Gegenzug geradezu: Bunte Zuckertüten hängen am eisernen Baum, kleine Ranzen in allen Farben stehen fein aneinandergereiht hinter den neuen Erstklässlern der 1B. Die Augen der Kinder leuchten, während sich so manche Mama und Oma verstohlen eine Träne wegwischt - mal vor Stolz, dann vor Lachen, wenn Pippi Langstrumpf an der Tafel ihren ersten Schultag erlebt, an dem bei weiten nicht alles glatt geht.