Bitterfeld/MZ. - Welch trostloser Anblick: Der von einem Rasenring gesäumte Kreisverkehr in der Bitterfelder Mühlstraße ist eine riesige Erdfläche, auf dem nur das Unkraut sprießt. Dabei sollte doch dieser zentrale Ort auf dem Weg von der Goitzsche in die Innenstadt durch künstlerische Gestaltung von Bitterfelds Geschichte künden. Der Unmut über den Zustand ist bei allen groß. Am Mittwochabend will der Ortschaftsrat mit der Verwaltung über den „Sachstand“ reden und Lösungen suchen – hinter verschlossenen Türen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung, die um 18 Uhr im Ratssaal beginnt. Doch die Lage ist verfahren.

