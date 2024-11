Zwischen Stumsdorf und Zörbig ist es am Donnerstag, 28. November, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei verletzten Personen gekommen.

Ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge, hatte eine 55-Jährige mit einem Hyundai gegen 7 Uhr die L 144 in Richtung Zörbig befahren. Auf Höhe der Kreuzung Löbersdorfer Straße beabsichtigte die Frau, mit ihrem Auto zu wenden. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem sich im Nachfolgeverkehr befindlichen Dacia eines 68 Jahre alten Mannes.

Am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Schadensumfang am Hyundai wurde von der Polizei auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Die Fahrzeugnutzer erlitten leichte Verletzungen. Diese wurden ambulant in einem nahe gelegenen Klinikum medizinisch versorgt.