Bitterfeld/Delitzsch/MZ. - Es entsteht etwas Großes in der Region. Delitzsch, nur wenige Minuten von Bitterfeld entfernt, bekommt ein Großforschungszentrum für die Chemieindustrie mit dem Titel „Center for the Transformation of Chemistry“ (dt. Zentrum für den Wandel der Chemie), kurz CTC. Bis 2038 soll auf dem Gelände der ehemaligen Delitzscher Zuckerfabrik ein hochmoderner Campus entstehen. Auch Sachsen-Anhalt ist an dem Projekt beteiligt.