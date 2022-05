Weitere Aktionen geplant: Beschäftigte bei FEV in Brehna streiken für mehr Lohn

Warum sie am Freitag die Arbeit niedergelegt haben.

Brehna/MZ/RMA - Unter lautem Jubel geht die Mauer zu Fall. „Der Arbeitgeber mauert“ steht auf den Boxen, die in einer symbolischen Aktion am Freitagvormittag vor dem FEV Dauerlaufprüfzentrum in Brehna von streikenden Mitarbeitern umgeworfen wird.