In Brehna hat es am Dienstagabend, 11. März, einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Was bislang bekannt ist.

Brehna/MZ. - In Brehna hat es am Dienstagabend, 11. März, einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Gegen 22.30 Uhr hatte ein Zeuge in der Thiemendorfer Straße in Brehna einen weißen Transporter und seiner Meinung nach verdächtige Personen bemerkt und die Polizei gerufen. Als Beamte vor Ort eintrafen, flüchteten die Personen.

Die Polizei setzte in der Folge eine Hubschrauber und einen Fährtenhund ein, um die Personen zu finden. Allerdings vergeblich. Der Hubschraubereinsatz für viele Spekulationen gesorgt.

Der zurückgelassene weiße Transporter wurde beschlagnahmt. Er hatte nach Angaben der Polizei Kennzeichen, die nicht zum Transporter gehörten, die aber auch nicht als gestohlen gemeldet waren. Was die Personen in der Thiemendorfer Straße wollten, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.