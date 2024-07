Sandersdorf/Zörbig/MZ. - In Reaktion auf die vorübergehende Schließung des Zörbiger Stadtbades haben die Vetter Verkehrsbetriebe ihren Service erweitert.

Seit Freitag ist für die Buslinie 440 (Stumsdorf - Zörbig - Sandersdorf - Bitterfeld) eine neue Haltestelle in Betrieb. Ihr Name lautet „Sandersdorf, Am Strandbad“. Dadurch soll man das Strandbad in Sandersdorf besser erreichen. Durch die temporäre neue Haltestelle wird den Zörbigern und auch Bitterfeldern, die ihren Badespaß nicht missen möchten, eine praktische Alternative zum Stadtbad, das saniert wird, geboten.

Die Haltestelle befindet sich aus Sicherheitsgründen nicht direkt am Strandbad, sondern etwa 800 Meter entfernt am Ortsein- und -ausgang von Sandersdorf. Trotz der Entfernung ist das Strandbad von der neuen Haltestelle aus über einen gut ausgebauten Fuß- und Radweg in unter zehn Minuten zu erreichen.