Am Fachwerkmuseum Ständerbau in Quedlinburg ist ein Baugerüst aufgestellt worden. Was hier geplant ist, und was das für die Besucher bedeutet.

Gerüst am Ständerbau in Quedlinburg: Was das für Besucher des Museums bedeutet

Mitarbeiter der Gerüstbau GmbH Thale sind dabei, am Fachwerkmuseum Ständerbau in Quedlinburg ein Baugerüst aufzustellen.

Quedlinburg/MZ. - Mitarbeiter der Firma Gerüstbau GmbH Thale sind am Montag dabei, am Fachwerkmuseum im Ständerbau in der Wordgasse in Quedlinburg ein Baugerüst aufzubauen. Sichtbares Zeichen dafür, dass an dem einzigartigen, schon 1976 in der Altstadt eröffneten Museum, das über die Geschichte des Fachwerkbaus vom 14. bis zum 20. Jahrhundert informiert, Arbeiten bevorstehen.