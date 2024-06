Die Sperrungen sind Folgen des Unwetters am 21. Juni. Wann die Behinderungen in Raguhn-Jeßnitz Geschichte sind, ist derzeit noch offen.

Wegen akuter Gefahr - Straße in Raguhn und Irrgarten Altjeßnitz bleiben weiter dicht

Beim Unwetter kippten entlang der K 2050 in Raguhn Bäume um.

Raguhn/MZ. - Hiobsbotschaft aus dem Rathaus in Raguhn. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass die Kreisstraße 2050 zwischen Raguhn und Jeßnitz zunächst bis 5. Juli voll gesperrt bleiben wird. „Eine Verlängerung der Sperrung ist zu erwarten“, erklärt Bürgermeister Hannes Loth (AfD). „Jetzt müssen erst einmal alle Schäden erfasst und dann Firmen für die Instandsetzung der Straße gefunden werden. Das kann unter Umständen weitere zwei bis drei Wochen dauern.“

Als am vergangenen Freitag eine Gewitterzelle über den Altkreis zog, kippten entlang der K 2050 mehrere große Platanen um. Deren Wurzelballen rissen dabei zum Teil den Fahrbahnbelag auf.

Keine gute Nachrichten gibt es außerdem für den Gutspark in Altjeßnitz. Auch hier fielen mehrere große Bäume dem Sturm zum Opfer. Die für den 1. Juli geplante Saisoneröffnung wurde abgesagt. Die Stadtverwaltung spricht auch in Sachen Gutspark von erheblichem Aufwand, um die Sturmschäden zu beseitigen. „Da die Aufräumarbeiten und die Sicherung von Bäumen längere Zeit in Anspruch nehmen werden und nicht alle Schäden auf Anhieb erkennbar sind, muss der Gutspark Altjeßnitz bis auf Weiteres für Besucher aufgrund mangelnder Verkehrssicherheit gesperrt werden“, heißt es.