Nach dem Unwetter vom Freitag zeigt sich in Altjeßnitz ein Bild der Verwüstung. Der Gutspark Altjeßnitz wurde heftig getroffen. Wertvoller Baumbestand wurde entwurzelt. Die Schäden sind noch nicht abschätzbar.

„So etwas haben wir noch nicht erlebt“: Unwetter verwüstet Irrgarten in Altjeßnitz

Ein Bild der Verwüstung bot sich Gudrun Dietsch beim Betreten des Gutsparks in Altjeßnitz.

Altjessnitz/MZ. - Eigentlich hätte Gudrun Dietsch schreien können. Hat sie aber nicht. In der Ruhe liegt die Kraft. Zumindest ihre. Die wird sie wohl in den kommenden Tagen brauchen können, denn im Altjeßnitzer Gutspark hinterließ die Superzelle am Freitag ein Bild des Schreckens.