Die Stadtverwaltung von Sandersdorf-Brehna setzt auf Vergabeverfahren, die elektronisch abgewickelt werden. Ines Oguz will Hemmschwellen senken.

Weg vom Papier in Sandersdorf-Brehna: Fit für das 21. Jahrhundert

Ines Oguz, Mitarbeiterin der Vergabestelle der Stadtverwaltung Sandersdorf-Brehna, hat so einiges vor.

Sandersdorf/MZ. - Papier ist geduldig, aber wie lange noch? In den modernen Vergabeprozessen zum Beispiel für städtische Bauvorhaben wird nun immer mehr auf digitale Lösungen gesetzt, die eine effiziente und transparente Abwicklung ermöglichen. E-Vergabe ist die Zukunft. Über die E-Vergabe-Plattform können Vergabeverfahren vollständig elektronisch abgewickelt werden. Der übliche Postweg entfällt. Auch die Stadt Sandersdorf-Brehna ist längst im 21. Jahrhundert angekommen.