Große Party in Bitterfeld? Das war bislang an Wochenenden Fehlanzeige. Doch das Duo Sascha Mehlhorn und Norman Nocur will das ändern. Was geplant ist.

Bitterfeld/MZ. - Große Party in Bitterfeld? Das war bislang an Wochenenden Fehlanzeige. Doch ein Duo will das ändern. Sascha Mehlhorn und Norman Nocur wollen das Wasserzentrum an der B 100 in eine neue Partylocation verwandeln. Gleich drei sehr verschiedene Veranstaltungen haben sie geplant. Der Vorverkauf läuft.