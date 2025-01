Unbekannte beschmieren in Zörbig ein Gebäude, das erst am Wochenende nach einer Schmiererei gesäubert wurde. Bürgermeister bittet um Aufmerksamkeit der Bürger.

Zörbig/MZ. - „RIP Lopez 1960 – 2025“ – diese Worte, die fett in Lila an der gerade erst frisch übermalten Wand der Zörbiger Wassermühle prangen, sorgen für Aufregung und Wut in der Stadt. Vor wenigen Tagen war diese Wand schon einmal beschmiert worden. Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) lässt sich nach der erneuten Tat sogar fast zu einem Schimpfwort in den sozialen Medien hinreißen. Weiter schreibt er: „Das tritt die Arbeit des Ehrenamtes wieder mit Füßen.“ Sollte jemand die Tat oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, hofft der Bürgermeister auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. „Die Person hat sich bereits an anderer Stelle in der Stadt verewigt.“