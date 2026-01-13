Totgesagte leben länger? Eine Phrase, deren Wahrheitsgehalt Ingo Grothe und sein Team seit einigen Jahren immer wieder erfahren müssen. Was die Hintergründe sind.

Was passiert mit der Gaststätte in Priesdorf? Betreiber wehrt sich gegen Schließungsgerüchte

Die Gaststätte Priesdorf: Zu macht hier niemand.

Zörbig/MZ. - Totgesagte leben länger? Eine Phrase, deren Wahrheitsgehalt Ingo Grothe und sein Team seit einigen Jahren am eigenen Leib, oder genauer am eigenen Betrieb, erfahren müssen. Der Buschfunk hielt sich so hartnäckig, dass nun seitens der Stadt Zörbig eingegriffen wird.