Gewalt ist keine Lösung, da ist man sich in der Klasse 1c der Anhaltschule in Bitterfeld einig.

Bitterfeld/MZ. - Verhalten könne man ebenso erlernen wie das Einmaleins. Davon ist Nadine Groß überzeugt. Und das je früher um so besser. In der Klasse 1c der Bitterfelder Grundschule in der Anhaltsiedlung warten 22 Kinder auf das, was da kommt: Unterricht mal anders. Da wird’s manchmal laut, oft nachdenklich. Einige kommen ins Schwitzen.Wichtig! „Bloß keine Gewalt.“ Genau das wünscht sich Nadine Groß. Sie ist Projekttrainerin beim Verein für Aktivität und Prävention (VAP). Der hat verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche, um Verhalten zu lernen. Diese erstrecken sich dabei von Beratung, Trainingsgruppen, freien Kursen bis hin zum präventiven und kollektiven Verhaltenstraining in Schulen.