Warum ein Künstler aus dem Saalekreis in Wolfen einen „Oscar“ verliehen bekommt

Wolfen/MZ. - Mann mit Hut und Pfeife. Klaus D. Ullrich lässt gern Dampf ab. Still, nachdenklich. In der Ruhe liegt seine Kraft. Die projiziert er auch auf die Leinwand. Kunst ist sein Leben. Vielleicht gar Berufung. „Da ist einer, der gern mit Farbe rummacht, und plötzlich ist da was zu sehen“, sagt er über sich.