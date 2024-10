Der Jugend in Wolfen-Nord soll mehr geboten werden. Am Samstag geschah das in Form eines Streetsoccer-Wettbewerbs. Dabei ging es bei weitem nicht nur um Fußball.

Wolfen/MZ. - „Fußball ist Ding, Dang, Dong. Es gibt nicht nur Ding.“ Was der ehemalige Fußballtrainer Giovanni Trapattoni damit meinte? Keine Ahnung. Einen deutlich besseren Erklärungsansatz, was Fußball für die Jugend in Wolfen-Nord bedeutet, haben der Jugendbeirat und der Streetworker der Stadt Bitterfeld-Wolfen zusammen mit dem Kreisfachverband Anhalt-Bitterfeld. Denn gemeinsam haben sie das „Streetsoccer Turnier Wolfen-Nord“ auf die Beine gestellt, das am vergangenen Samstag im Nordpark stattgefunden hat.