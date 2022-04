Warum am Gesundheitszentrum Bitterfeld der Reklameschriftzug verschwunden ist

Bitterfeld/MZ - Blaue Buchstaben auf weißem Grund waren über Jahre das weithin sichtbare Erkennungszeichen des Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen. Sie strahlten in der Sonne und leuchteten in der Nacht. Jetzt sind sie von der Fassade des sogenannten Torhauses des Klinikareals in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Bitterfeld verschwunden.

Laut MZ-Informationen soll es sich dabei allerdings nicht um einen endgültigen Abschied handeln. Die Leuchtreklame sei abmontiert worden, um sie zu erneuern, heißt es. Wann sowie in welcher Form und Größe wieder Buchstaben auf das Klinikum aufmerksam machen, ist derzeit jedoch nicht bekannt.