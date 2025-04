Bitterfeld/MZ. - Gleich drei Anlässe gibt es in dieser Woche rund um den Monatswechsel, um zu feiern. Denn neben dem 1. Mai, der als Tag der Arbeit Feiertag und Anlass für verschiedene Aktionen ist, wird am 30. April die Walpurgisnacht mit lodernden Feuern zelebriert. Außerdem lockt in so manchen Orten viel Musik, um beim Tanz in den Mai das Tanzbein zu schwingen und den Wonnemonat ausgelassen zu begrüßen. Die MZ gibt einen Überblick über Aktionen im Altkreis Bitterfeld.

Bitterfeld-Wolfen

Thalheims Vereine und der Ortschaftsrat wollen zur Walpurgisnacht die Hexen tanzen lassen. Das Spektakel findet von 18 bis 23 Uhr auf dem Walpurgisfestplatz hinter dem Sportplatz statt. Zudem gibt es einen Festumzug, der um 18 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße startet.

Im Empfangsgebäude des Bahnhofs Wolfen veranstaltet der Bürgerverein Pro Wolfen am Donnerstag, 1. Mai, eine Doppel-Ausstellung. Zu sehen sind eine Präsentation aus dem DDR-Alltagsleben sowie eine historische Schau über die Geschichte Wolfens. Auch DDR-Fahrzeuge und Kinderspiele sind zu erleben. Zudem wird die zweite Beilage zum Heimatblatt verkauft. Geöffnet ist von 11 bis 16 Uhr. Serviert wird Erbsensuppe aus der Gulaschkanone.

Greppin will am Mittwoch auf dem hölzernen Maibaum den grünen Maikranz aufsetzen. Für diese Aktion suchen Ortsbürgermeister Mirko Claus (FWG Greppin) und der Ortschaftsrat noch starke Männer, um den Maibaum umzulegen und dann samt dem von Team des Jugendtreffs frisch gebundenen Kranz wieder aufzurichten. „Kommt vorbei, packt mit an und lasst uns einen schönen Moment für unser Dorf schaffen“, ruft Claus auf. Treffpunkt ist um 16 Uhr auf dem Festplatz am John-Schehr-Saal.

Am 30. April lädt die Bier Bar 3 Stufen in der Gartenstraße in Bitterfeld zu einem Musikabend ein. Ab 19.00 Uhr wird Axel Reichwald für musikalische Unterhaltung sorgen. Die Bar weist darauf hin, dass für die Veranstaltung unter dem Motto „Ab in den Mai“ eine Platzreservierung empfohlen wird.

Auch in Reuden wird zünftig in den Feiertag gestartet. Traditionell wird am heutigen Mittwoch an den Dorfteich zum „Tanz in den Mai“ eingeladen. Beginn ist um 17 Uhr. DJ Steve wird für die richtige Musik sorgen, damit jeder das Tanzbein schwingen kann. Für die kleineren Gäste beginnt das Highlight des Abends um 17 Uhr. Dann geht es gemeinsam zum Fackelumzug. Zudem wartet eine Hüpfburg und zu spätere Stunde lädt das Lagerfeuer zu Gesprächen ein. Für Speis und Trank ist ebenfalls ausreichend gesorgt.

Muldestausee

Sport mit einer reichlichen Portion Humor: Das gehört zum 1. Mai in Schlaitz. Auf dem Sportplatz des Ortes ist 14.30 Uhr Anpfiff für das Fußball-Länderspiel Kolumbien gegen Norwegen. Wer welche Teams vertritt und welche Überraschung ins Haus steht, wird noch nicht verraten.

In Schlaitz steht ein wahrer Feiermarathon ins Haus. Rund um die Landgaststätte und in deren Biergarten dürfen sich Besucher am Mittwochabend ab 19.30 Uhr auf den von den Heidefüchsen begleiteten Fackelumzug freuen. Im Anschluss lädt DJ Tommy zum Tanz. Punkt 22 Uhr wird das Feuerwerk gezündet. Am 1. Mai geht die Party weiter. Gegen 11 Uhr wird der Maibaum gesetzt. Ab 12.30 Uhr sorgen die Heidefüchse und die Tanzgruppe Step by Step für Unterhaltung. 14.30 Uhr spielen die Sandersdorfer Musikanten auf. Es gibt weiterhin Schauschmieden in der Dorfschmiede, Brot aus dem Backofen und Schlaitzer Spezialitäten aus der Gulaschkanone.

Das Veranstaltungszentrum Stern in der Bitterfelder Straße in Friedersdorf lädt am 30. April zum Tanz in den Mai ein. Ab 20 Uhr spielen Black Velvet aus Dessau und DJ Mario. Der Eintritt kostet 19 Euro.

Sandersdorf-Brehna

Der Heimatverein Renneritz veranstaltet am Mittwoch seine alljährliche Walpurgisnacht mit Live-Musik und Walpurgisfeuer. Es startet um 19 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Für die Party- und Tanzmusik sorgt die Gruppe PAN aus Magdeburg. Zudem ist ein Showact angekündigt. Es gibt Fassbier und andere Getränke sowie Gebrutzeltes vom Grill.

Zum entspannt-lustigen Tanz in den Mai lädt der Kulturverein Sandersdorf-Brehna am Mittwoch in den Landgasthof „Zum Schützenhaus“ Brehna ein. Der Einlass startet um 19 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr. Am Mischpult steht mit DJ Otto der Mann für alle Fälle. Er serviert die besten Hits sowie Klassiker der 80er und 90er Jahre. Die Verpflegung übernimmt der Landgasthof. Tickets gibt es zu zwölf Euro nur im Vorverkauf.

Zörbig

Auf Gut Mößlitz wird am 30. April die Walpurgisnacht gefeiert. Ab 18 Uhr beginnt das bunte Programm für die ganze Familie. Stelzenläufer, Hüpfburgen, ein Karussell und ein Parcours der RC-Racer sorgen für Unterhaltung bei Kindern und Erwachsenen. Die Bogenschützen bieten die Möglichkeit, ihre Treffsicherheit zu testen, während die Kinderfeuerwehr Einblicke in ihre Arbeit gibt. Gegen 20 Uhr startet der Fackelumzug über das Gutsgelände, musikalisch begleitet von Volkhard Brock. Mit dem Entzünden des Walpurgisfeuers erreicht das Brauchtum seinen Höhepunkt. Im Anschluss zeigt das „Theatre of Fire“ eine Feuershow. Ab 21 Uhr wird in der Kulturscheune mit der Band „Acoustic“ aus Wolfen in den Mai getanzt. Für Speisen und Getränke ist an verschiedenen Ständen gesorgt.