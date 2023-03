Während eines Fußballspiels - Langfinger klauen in Schortewitzer Umkleidekabine

Schortewitz/MZ - Langfinger haben in einer Umkleidekabine in Schortewitz (Stadt Zörbig) zugeschlagen - und das während einem Fußballspiel. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, wurde der Diebstahl am 17. März angezeigt.