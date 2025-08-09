In Raguhn-Jeßnitz sind derzeit betrügerische E-Mails im Umlauf, die angeblich von der Stadt stammen und an Gewerbetreibende gerichtet sind. Was bislang bekannt ist.

Vorsicht vor Inkasso-Betrügern - Raguhn-Jeßnitz warnt vor E-Mails im Namen der Stadt

Raguhn/MZ. - In Raguhn-Jeßnitz sind derzeit betrügerische E-Mails im Umlauf, die angeblich von der Stadt stammen und an Gewerbetreibende gerichtet sind. Darin wird unter dem Namen „UNIVERSUM Inkasso GmbH“ aus Frankfurt am Main zur Zahlung angeblich offener Forderungen aufgefordert. Als Begründung wird genannt, dass die Stadt beziehungsweise ein angebliches „Finanzamt Raguhn-Jeßnitz Stadt“ das Unternehmen mit dem Forderungseinzug beauftragt habe.