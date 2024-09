Andrea Wagner (r.), Jessica Meier und Daniel Stephan-Schölzel sind das Team im „Der Friseur.“ in Jeßnitz.

Jessnitz/MZ. - Hoch lebe das Handwerk! In diesem Fall geht’s um jene Meister ihres Fachs, denen die Haare ihrer Kunden am Herzen liegen. Einer davon ist Daniel Stephan-Schölzel. Salonchef von „Der Friseur.“ in Jeßnitz. „Es gehört schon viel Mut dazu“, findet Andrea Wagner. „Ich bin stolz auf ihn. Daniel hat’s gewuppt“, sagt Jessica Meier. Der Jeßnitzer wurde nämlich vor kurzem vor laufender Kamera zum Show-Stylisten und bekam schon mal Anerkennung von seinen Kolleginnen.