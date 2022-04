Vor Ostern keine freie Fahrt - Darum bleibt die Friedensstraße in Bitterfeld weiter gesperrt

Die Friedensstraße in Bitterfeld ist noch bis nach Ostern gesperrt.

Bitterfeld/MZ - Autofahrer müssen sich in Bitterfeld weiterhin in Geduld üben. Während der Ratswall wieder befahrbar ist, bleibt die Friedensstraße noch bis nach Ostern gesperrt. Auch die Baustelle in der Berliner Straße wird die Anwohner weiter beschäftigen.

„Die neue Trinkwasserleitung unter der Friedensstraße ist eingebaut und auf Dichtheit geprüft“, sagt Ralf Ensmenger von der gleichnamigen Bitterfelder Firma. Was jetzt noch fehle, sei zum einen die Freigabe durch die Hygiene und zum anderen verschiedene Gutachten für das Straßenbauamt. Bei einer neuen Leitung sei ein Prüfung der Wasserqualität sehr wichtig. Weiterhin müsse noch ein Schieberkreuz für die Wasserleitung eingebaut werden, um die Anwohner wieder ordentlich mit Trinkwasser versorgen zu können.

Erst wenn alle Prüfergebnisse vorliegen und die Tests abgeschlossen sind, könne man die Firma Strabag beauftragen, die Bitumendeckschicht mit einem Fertiger aufzutragen, so der Firmenchef. Alle vorherigen Arbeiten, wie zum Beispiel der Einbau der Tragschicht und das Verdichten, seien bis dahin erledigt. „Wir alle hoffen, dass es dann vorerst die letzte Baustelle an der Wasserleitung in der Friedensstraße sein wird“, hofft Ensmenger.

„Für die fünf Meter tiefe Baugrube in der Berliner Straße ist der Verbau da“, sagt er. Was noch fehle, sei das Stück der großen Wasserleitung, welches dann gewechselt werden müsse. Danach könne auch diese Baustelle geschlossen werden.