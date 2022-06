Von Auto erfasst: 17-Jähriger E-Bikefahrer wird in Wolfen angefahren

Wolfen/MZ - Bei einem Unfall in Wolfen ist am Mittwochmorgen ein 17-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 6.30 Uhr mit einem E-Bike auf dem Radweg der Thalheimer Straße von Wolfen in Richtung Thalheim unterwegs.

An der Einmündung Andresenstraße beabsichtigte er, die Straße zu überqueren. Dabei wurde er von einem 59 Jahre alten Seat-Fahrer erfasst, der von der Thalheimer Straße aus nach rechts in die Andresenstraße einbiegen wollte. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde ambulant in einer nahe gelegenen medizinischen Einrichtung versorgt.

Das E-Bike war dagegen nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wurde hier auf ungefähr 200 Euro geschätzt. Der Schadensumfang am Seat beläuft laut Polizei sich auf circa 2.000 Euro.