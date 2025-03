Vom vorgetäuschten Liebhaber bis zum Anlagenbetrug: Wie Online-Betrüger in Anhalt-Bitterfeld vorgehen

Bitterfeld/MZ. - Mit einem Klick reich? Vielleicht eine neue Liebe? Endlich mal wieder ein Schnäppchen schlagen? Wer will das nicht. Dafür braucht Mann und Frau nicht mal vor die Tür zu gehen. Kann man das Glück einfach online finden? Die einen sagen so, die anderen so.