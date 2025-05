Die Classic Sommernacht am Goitzsche-Ufer ist Vergangenheit. Am 1. November feiert das Classic Music Festival im Städtischen Kulturhaus in Wolfen Premiere.

Wolfen/MZ. - Die Classic Sommernacht am Goitzsche-Ufer ist Geschichte (die MZ berichtete). Mit dem Classic Music Festival soll nun am 1. November im Städtischen Kulturhaus in Wolfen eine neue Ära beginnen. Das Veranstaltungsformat findet jetzt seine Fortsetzung unterm Dach der bekannten Wolfener Kulturstätte. „Wir gehen den Splitter-Weg weiter.“ Darauf freut sich besonders Bastian-Thomas Kohl. Der namhafte Opernsänger und Sohn der Stadt wird in bewährter Form als künstlerischer Leiter, aber diesmal auch als Mitveranstalter, fungieren, teilt er im MZ-Gespräch mit.